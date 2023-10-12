РИА Новости/Sputnik/Томас Тхайцук Наши силовики уже не раз открытым текстом сообщали о пресечении попыток террористической организации "Украина" взорвать идущий по дну Чёрного моря газопровод "Турецкий поток" примерно так же, как их наниматели – Соединённые Государства Америки – год назад взорвали проложенный по дну Балтики "Северный поток".
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