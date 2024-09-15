В Китае рассказали о сотрудничестве с Мексикой

Торговые и инвестиционные связи Мексики и Китая будут укрепляться, и с новым мексиканским правительством Клаудии Шейнбаум изменений в отношениях двух стран не предвидится, заявил заявил посол Мексики в Китае Хесус Сид Кури на пресс-конференции на церемонии в ознаменование 214-й годовщины начала войны за независимость Мексики.