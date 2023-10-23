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Что может заставить Садальского расплакаться

Что может заставить Садальского расплакаться

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский известен своим провокационным поведением. Он нередко оказывается в эпицентре скандалов, потому что не стесняется острых высказываний даже в адрес именитых коллег.

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