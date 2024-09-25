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    Ингерман Ланская - малограмотная и необразованная дура с ником чернокожей!!!Вместо 13-й пенси...
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    Просто уму непостижимо. Кроме этих цыфр наша власть засылает наши бюджетные деньги миллиардами, строит самые современ...Мигранты лишили Р...
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    чё, правда? сам видел или бабка рассказывала?Вместо 13-й пенси...

Мигранты лишили Россию 138 миллиардов рублей. И это только одна страна

Мигранты лишили Россию 138 миллиардов рублей. И это только одна страна

Мигранты лишили Россию 138 миллиардов рублей. Именно столько денег за полгода перевели граждане Киргизии.

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Комментарии
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Samarium
Сколько при этом, возможно,  положили себе в карман  лоббисты всех этих трудяг??? Белоусову и его товарищам в нашей стране непочатый край работы, разбираться со всем этим....
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20 мин.
Samarium
Отрезвить может только народ, который сам и избирает их всех...
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18 мин.
Анна Зареченская
Просто уму непостижимо. Кроме этих цыфр наша власть засылает наши бюджетные деньги миллиардами, строит самые современные школы, обеспечивает их питанием. МВД подарило им квадрациклы и дроны. А в Воронежской области в селе Девица наши русские дети учатся в коридорах и в 2 смены, не хватает мест. Писали родители, чтобы построили новую школу, ответили, что смогут построить в 2029 году. Вот она политика нашей власти, а этой политикой руководит наш президент. и за весь этот беспредел отвечать ему.
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15 мин.

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