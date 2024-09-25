Мигранты лишили Россию 138 миллиардов рублей. И это только одна страна

Сколько при этом, возможно, положили себе в карман лоббисты всех этих трудяг??? Белоусову и его товарищам в нашей стране непочатый край работы, разбираться со всем этим....

Анна Зареченская

Просто уму непостижимо. Кроме этих цыфр наша власть засылает наши бюджетные деньги миллиардами, строит самые современные школы, обеспечивает их питанием. МВД подарило им квадрациклы и дроны. А в Воронежской области в селе Девица наши русские дети учатся в коридорах и в 2 смены, не хватает мест. Писали родители, чтобы построили новую школу, ответили, что смогут построить в 2029 году. Вот она политика нашей власти, а этой политикой руководит наш президент. и за весь этот беспредел отвечать ему.