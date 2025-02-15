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Царьград

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Зеленский заявил, что не хочет быть лидером, потерявшим территории

Зеленский заявил, что не хочет быть лидером, потерявшим территории

Владимир Зеленский боится запомниться руководителем государства, который потерял территории своей страны.

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