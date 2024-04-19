Хайп на "поиске русского следа" обернулся разбитой камерой

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На съемочную группу телеканала "Известия" напали во время редакционного задания в доме якобы любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба Вероники Ермиловой, сообщило издание в своем Telegram-канале.
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