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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Неделя нулевого травматизма.

Неделя нулевого травматизма.

С 23 по 28 сентября 2024 года в ГУО ´Средняя школа №23 г.Бобруйска´ прошли мероприятия ´Недели нулевого травматизма´ с целью обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих местах, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

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