Неделя нулевого травматизма.

С 23 по 28 сентября 2024 года в ГУО ´Средняя школа №23 г.Бобруйска´ прошли мероприятия ´Недели нулевого травматизма´ с целью обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих местах, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.