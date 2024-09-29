Неделя нулевого травматизма.

С 23 по 28 сентября 2024 года в ГУО ´Средняя школа №23 г.Бобруйска´ прошли мероприятия ´Недели нулевого травматизма´ с целью обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих местах, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
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