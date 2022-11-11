“Я этого так не оставлю”: Виктория Боня может затаскать Киркорова по судам

Виктория Боня. Фото Инстаграм ВиталийМодель сообщила, что не испытывает страха перед агрессией артиста и в случае необходимости прибегнет к помощи юристов и “затаскает” поп-короля по судам.
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