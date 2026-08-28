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Сенат Калифорнии принял законопроект о запрете выпуска мемкоинов государственными должностными лицами

Сенат Калифорнии принял законопроект о запрете выпуска мемкоинов государственными должностными лицами

Законодатели Калифорнии приняли законопроект, ограничивающий участие государственных должностных лиц в выпуске мемкоинов, ссылаясь на опасения по поводу конфликта интересов и «схем оплаты за участие».

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