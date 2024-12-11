Сибирячек отправили под суд за нападение на полицейских в аэропорту Толмачево

Подробности дела рассказали 11 декабря в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На скамью подсудимых предстоит присесть двум сибирячкам – жительницам Кемеровской и Новосибирской областей.
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