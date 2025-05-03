У «Барселоны» 9 побед и 1 поражение в 10 последних матчах с «Вальядолидом», общий счет – 26:5

В 34-м туре Ла Лиги команда Ханси Флика одержала волевую победу со счетом 2:1. С 2018 года «блауграна» 9 раз обыграла «Вальядолид», общий счет – 25:2.
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