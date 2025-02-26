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Судебные иски помешают западным компаниям вернуться на российский рынок

Судебные иски помешают западным компаниям вернуться на российский рынок

Политнавигатор За три года между российскими и западными компаниями накопилось огромное количество взаимных судебных претензий, что сильно помешает их возвращению на российский рынок.

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