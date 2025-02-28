Миронов предложили создать фонд взносов желающих вернуться в РФ компаний

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил создать «Фонд восстановления Новороссии», финансируемый за счёт взносов западных компаний, которые хотят возобновить работу в России, сообщает RT.
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