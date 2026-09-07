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Царьград

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"Динамо" победило "Спартак" 2:1 и поднялось на третье место

"Динамо" победило "Спартак" 2:1 и поднялось на третье место

В московском дерби "Динамо" победило "Спартак" со счетом 2:1 благодаря голам Гладышева и Гомеса. Тюкавин получил красную карточку в своем 150-м матче.

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