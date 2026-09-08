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Царьград

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Что отмечают православные 9 сентября: традиции, приметы и запреты

Что отмечают православные 9 сентября: традиции, приметы и запреты

Анфиса Рябинница – кто это? В этот день православная церковь чтит память сразу нескольких святых. 9 сентября верующие вспоминают преподобного Пимена Великого (Египет, IV–V века), преподобного Пимена Палестинского (VI век), а также святую мученицу Анфису Новую.

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