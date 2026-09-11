На трассе М-9 в Тверской области автомобиль врезался в препятствие

В Зубцовском округе Тверской области на трассе М-9 "Балтия" автомобиль "ВАЗ 2110" под управлением водителя 1963 года рождения врезался в препятствие.
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