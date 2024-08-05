В Нижнем Тагиле на месяц закрыли сауну, где дети отравились хлором

В Нижнем Тагиле на 30 суток приостановили деятельность сауны по адресу: ул. Серова, 20. Как сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области, владелец сауны не проконтролировал качество воды в бассейне, что повлекло причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.