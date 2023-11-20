Макрон заявил Нетаньяху о высоких потерях среди мирных жителей Газы

В войне Израиля против палестинской группировки ХАМАС слишком много потерь среди мирного населения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
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