Суд в Москве заочно арестовал иноагента Еловского по делу о фейках о ВС России

Бабушкинский районный суд города Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу иноагенту Дмитрию Еловскому*, который обвиняется в распространении фейков о Вооружённых силах России.
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