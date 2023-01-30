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«Барселона» хочет арендовать хавбека «Фиорентины» Амрабата на полгода без обязательного выкупа

«Барселона» заинтересована в приглашении хавбека «Фиорентины» Софьяна Амрабата. По сведениям инсайдера Жерара Ромеро, каталонцы будут работать над соглашением об аренде футболиста сборной Марокко на полгода.

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