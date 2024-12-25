Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Ринат Ахметуллин
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  • лина любимцева
    У этих уродов даже сайты русофобские и нацистские.Генеалогический с...
  • александр град
    Не будет переговоров с Украиной - не с кем договариваться, власть там не легитимна к подписи документов. Брехня запад...Мир на Украине, т...

«Их уход из России – чистое лицемерие»: почему московские бутики ломятся от западных брендовых товаров

«Их уход из России – чистое лицемерие»: почему московские бутики ломятся от западных брендовых товаров

Турецкое издание Hürriyet констатирует: западные брендовые товары класса «Люкс» по-прежнему продаются в российских магазинах, несмотря на санкции и громкие кампании по бойкоту и уходу с российского рынка, время от времени обьявляемые западными производителями и торговцами под давлением проукраинского общественного мнения в своих странах.

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