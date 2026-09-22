Штурм Сталинграда: в чём была роковая ошибка Гитлера?

В истории Второй мировой войны немного найдётся сражений, которые были бы окружены таким количеством мифов, как Сталинградская битва.
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