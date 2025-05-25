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Русские войска взяли Ступочки и два пункта на Украине: детали операции

Русские войска взяли Ступочки и два пункта на Украине: детали операции

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