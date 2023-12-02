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Царьград

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В Петропавловске-Камчатском мигрант подрался в автобусе с женщиной

В Петропавловске-Камчатском мигрант подрался в автобусе с женщиной

Приезжему из Узбекистана не понравилось, что жительница края попросила не обсуждать её вслух.В Петропавловске-Камчатском в среду, 29 ноября, мигрант с кулаками напал на женщину в автобусе, попросившую не обсуждать её вслух.

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