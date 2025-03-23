Компанцев Сергей

«Русские идут! Жгут Хитроу!» - британские СМИ в панике от «путинской диверсионной кампании».. мне странно есть долг Британии перед нами долг не выплатила Британия 400 лет Ивану грозному факт или вымысел?? и почему ми 6 охраняет Зеленского факт а вся британская империя это собственность СССР год точно не помню но грубо с 1880 года факт и еще какой а США за Аляску золото доплыло до Лондона и было атаковано но потом не нашли не грамма на потопленном бритыми судна. Факт .....