БлокнотРУ Без электричества также остались тысячи прилегающих домов, пишет «Дэйли Мэйл».
«Русские идут! Жгут Хитроу!» - британские СМИ в панике от «путинской диверсионной кампании»
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Генрих
А нехрен против ветра сссс....плеваать, вообщем. И честно... как же мелко упала...эта уже мелкобритания.
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15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ !!!!
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4 час.
Компанцев Сергей
«Русские идут! Жгут Хитроу!» - британские СМИ в панике от «путинской диверсионной кампании».. мне странно есть долг Британии перед нами долг не выплатила Британия 400 лет Ивану грозному факт или вымысел?? и почему ми 6 охраняет Зеленского факт а вся британская империя это собственность СССР год точно не помню но грубо с 1880 года факт и еще какой а США за Аляску золото доплыло до Лондона и было атаковано но потом не нашли не грамма на потопленном бритыми судна. Факт .....
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54 мин.
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