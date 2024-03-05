В Германии назвали причину утечки разговора офицеров бундесвера

БЕРЛИН, 5 марта, ФедералПресс. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что утечка скандального разговора офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост произошла из-за подключения одного из участников через незащищенное соединение.
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