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Нижегородский район

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Ветеран боевых действий Эдуард Шонов подал документы для участия в выборах в Госдуму IX созыва

Ветеран боевых действий Эдуард Шонов подал документы для участия в выборах в Госдуму IX созыва

Участник СВО, ветеран боевых действий Эдуард Шонов подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Перовскому одномандатному избирательному округу №203.

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