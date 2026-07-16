Ветеран боевых действий Эдуард Шонов подал документы для участия в выборах в Госдуму IX созыва

Участник СВО, ветеран боевых действий Эдуард Шонов подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Перовскому одномандатному избирательному округу №203.
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