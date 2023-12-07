Соучредитель криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов признает себя виновным в отмывании денег

Инцидент с Анатолием Легкодымовым, связанный с обвинениями в осуществлении противозаконного денежного перевода, заставил обратить внимание на деятельность платформы, которую связывали с обработкой средств из преступной сферы, включая сделки с программами-вымогателями и наркотиками.