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Политика как она есть

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В Турции заявили о желании Зеленского втянуть Анкару в конфликт

В Турции заявили о желании Зеленского втянуть Анкару в конфликт

Глава Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на УПЦ, заявил официальный представитель Турецкой православной церкви (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол.

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