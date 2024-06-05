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Во Владивостоке обвалилась часть набережной Спортивной гавани

Во Владивостоке обвалилась часть набережной Спортивной гавани

5 июня во Владивостоке произошло обрушение небольшой части брусчатки на Спортивной набережной. В Telegram-канале svodka25 была информация о том, что в образовавшийся провал угодил мужчина, который прогуливался по набережной.

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