Во Владивостоке обвалилась часть набережной Спортивной гавани

5 июня во Владивостоке произошло обрушение небольшой части брусчатки на Спортивной набережной. В Telegram-канале svodka25 была информация о том, что в образовавшийся провал угодил мужчина, который прогуливался по набережной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии