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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ставиский о турнире на Байкале: «Это будет интересно. Мы там катались – красота неописуемая и лед очень хороший»

Ранее в соцсетях Первого канала появилась информация о планах провести на Байкале турнир фигуристов. Он заявлен на весну 2025 года.

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