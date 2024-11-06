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Трамп пообещал открыть «золотой век» Америки

Трамп пообещал открыть «золотой век» Америки

Кандидат на должность главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал открыть «золотой век» Америки, заявил, что одержал на президентских выборах «изумительную победу» в интересах всего народа Соединенных Штатов.

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