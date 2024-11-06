Кандидат на должность главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал открыть «золотой век» Америки, заявил, что одержал на президентских выборах «изумительную победу» в интересах всего народа Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии