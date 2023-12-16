20 лет фильму "Реальная любовь": как изменились актеры

Сюжет картины начинается за пять недель до Рождества. И начало, и финал "Реальной любви" происходят в аэропорту Хитроу, а эмоциональный пик всех сюжетов приходится на сочельник, когда все линии персонажей сплетаются между собой.
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