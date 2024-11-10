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Губернатор Куйвашев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Губернатор Куйвашев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с их профессиональным праздником, подчеркивая значимость их работы для социальной стабильности и безопасности региона.

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