В Совфеде осудили инициативу о закрытии консульства России в Финляндии

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в парламент Финляндии поступит инициатива о закрытии консульства России.
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