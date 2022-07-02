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Дмитрий Рогозин: имеющиеся «Протоны» планируем использовать полностью, «ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать»

Россия  будет эксплуатировать все имеющиеся у нее ракеты-носители «Протон», в случае продолжения их запусков после 2024 года могут потребоваться дополнительные договоренности с Казахстаном.

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