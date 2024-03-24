Экс-глава МИД Словакии Корчок лидирует на президентских выборах в первом туре

Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок, известный своими либеральными взглядами, лидирует в первом туре президентских выборов в республике, обойдя своего главного конкурента, главу парламента Петра Пеллегрини.
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