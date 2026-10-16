Любая страна мира может стать жертвой подготовленных Западом цветных революций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании конференции ОДКБ, ШОС и СНГ по безопасности в Центральной Азии и Афганистане, передает РИА Новости.