Шнуров назвал штрафы за мат в России бесполезной идеей

Создатель и вокалист группы «Ленинград» Сергей Шнуров не видит перспектив запрета мата в России. Сам он даже готов оплачивать штрафы за нецензурную лексику, чтобы говорить на родном языке «в полной его версии, заявил рок-музыкант ТАСС.