Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Вот, собственно и всё , что нужно знать о переговорах !Трамп пролонгиров...
  • василий звягин
    Чёт не пойму Луку. То он выступал в 22-м, что знает откуда собирались напасть толь на Беларусь, толь на РФ и готов бы...Лукашенко рассказ...
  • Eduard
    Хватит глупость повтопять,какой конфликт? На Укратне в Киеве Запад проаел переворот с целью подмнны властиЭто привело...Лукашенко рассказ...

Шнуров назвал штрафы за мат в России бесполезной идеей

Создатель и вокалист группы «Ленинград» Сергей Шнуров не видит перспектив запрета мата в России. Сам он даже готов оплачивать штрафы за нецензурную лексику, чтобы говорить на родном языке «в полной его версии, заявил рок-музыкант ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх