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США ввели новые санкции против Кубы

США ввели новые санкции против Кубы

Источник: Jorge Sanz/Global Look Press Вашингтон, 10 июля. Государственный департамент США объявил о введении ограничений против 28 кубинских официальных лиц, которые были «замешаны в подавлении прошлогодних мирных протестов» на Острове свободы.

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