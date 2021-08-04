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Разгром шведской армии у Вильманстранда

Разгром шведской армии у Вильманстранда

Преображенцы провозглашают императрицей Елизавету Петровну. Картина Е. Е. Лансере Наступление русской армии Шведские войска в Финляндии были разделены на два корпуса, в каждом было по 4 тыс.

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