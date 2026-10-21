В Севастополе спасатели группы «Север» провели учебные тренировки.В Севастополе спасатели подразделения «Север» провели учебно-тренировочные занятия по проведению спасательной операции в горной лесистой местности.
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