Приморская транспортная прокуратура возбудила дела по факту контрабанды краба

Приморская транспортная прокуратура в четверг, 17 апреля, возбудила уголовные дела против двух компаний из Владивостока, которые занижали таможенную стоимость экспортируемых в Южную Корею, Японию и КНР морепродуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии