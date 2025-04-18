Срочно! Попытка теракта в Новороссийске: задержан иностранный диверсант, работавший на Украину

Он хотел подорвать администрацию Новороссийска, подложить 2,5 кг тротила. По данным следствия, до этого он собирал сведения о местоположении кораблей Черноморского флота и российских военнослужащих, дислоцированных в Краснодарском крае.
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