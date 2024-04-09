Психиатр-нарколог Шуров высказался о смерти певца Евгения Кунгурова

Смерть оперного певца Евгения Кунгурова вызвала волну реакций и размышлений о причинах его решения. Специалисты, выступившие в программе «Малахов», обсудили состояние звезды перед тем, как он свел счеты с жизнью.
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