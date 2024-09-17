РИА Новости: в Сирию прибыли эксперты ВСУ для обучения боевиков созданию БПЛА

Украинские инструкторы прибыли в сирийскую провинцию Идлиб для обучения сирийских боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) производству и модернизации беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник .