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РИА Новости: в Сирию прибыли эксперты ВСУ для обучения боевиков созданию БПЛА

РИА Новости: в Сирию прибыли эксперты ВСУ для обучения боевиков созданию БПЛА

 Украинские инструкторы прибыли в сирийскую провинцию Идлиб для обучения сирийских боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) производству и модернизации беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник .

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