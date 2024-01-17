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Кандидат в президенты США Хейли: США никогда не были расистской страной

Кандидат в президенты США Хейли: США никогда не были расистской страной

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что США никогда не были расистской страной.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Ага , и ку-клукс-клан придумали монголы !
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23 час.
АС
Александр Сысоев
Хейли, енто верно: а негры в США никогда не были черными, и до 1965 года никогда не появлялись таблички в общественных местах &quot;Только для белых&quot;. А Марк Твен никогда не писал &quot;Приключения Тома Сойера&quot;,  непонятно почему появилась надпись на  надгробии убитого  за борьбу за права чернокожих (простите, афроамериканцев) Мартен Лютера Кинга. &quot;Свободен, свободен, наконец-то свободен&quot;.  Смысл надписи на том памятнике очень прост: свободными  чернокожие могут быть только на том свете. И это в то время, когда американские астронавты уже летали в космос. Хейли, извини  меня, конечно, но как без мата я могу охарактеризовать тебя?
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21 час.
Erl Schweizer
Более-менее правдив Трамп, большинство остальных политиков США без вранья и шага не ступят.
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7 час.

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