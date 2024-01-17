Кандидат в президенты США Хейли: США никогда не были расистской страной

АС

Александр Сысоев

Хейли, енто верно: а негры в США никогда не были черными, и до 1965 года никогда не появлялись таблички в общественных местах "Только для белых". А Марк Твен никогда не писал "Приключения Тома Сойера", непонятно почему появилась надпись на надгробии убитого за борьбу за права чернокожих (простите, афроамериканцев) Мартен Лютера Кинга. "Свободен, свободен, наконец-то свободен". Смысл надписи на том памятнике очень прост: свободными чернокожие могут быть только на том свете. И это в то время, когда американские астронавты уже летали в космос. Хейли, извини меня, конечно, но как без мата я могу охарактеризовать тебя?