Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что США никогда не были расистской страной.
Кандидат в президенты США Хейли: США никогда не были расистской страной
Комментарии
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Бендер Задунайский
Ага , и ку-клукс-клан придумали монголы !
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23 час.
АС
Александр Сысоев
Хейли, енто верно: а негры в США никогда не были черными, и до 1965 года никогда не появлялись таблички в общественных местах "Только для белых". А Марк Твен никогда не писал "Приключения Тома Сойера", непонятно почему появилась надпись на надгробии убитого за борьбу за права чернокожих (простите, афроамериканцев) Мартен Лютера Кинга. "Свободен, свободен, наконец-то свободен". Смысл надписи на том памятнике очень прост: свободными чернокожие могут быть только на том свете. И это в то время, когда американские астронавты уже летали в космос. Хейли, извини меня, конечно, но как без мата я могу охарактеризовать тебя?
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21 час.
Erl Schweizer
Более-менее правдив Трамп, большинство остальных политиков США без вранья и шага не ступят.
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7 час.
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