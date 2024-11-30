Что-то мне кажется, что с бабаями будет также, как с украми на Курщине: зашли, такие чоткие, Пятерочки пограбили (или что там у них), а потом все там и остались.
По Сирии
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Что-то мне кажется, что с бабаями будет также, как с украми на Курщине: зашли, такие чоткие, Пятерочки пограбили (или что там у них), а потом все там и остались.
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