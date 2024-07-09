На Дубнинской плетут маскировочные сети

Волонтёры из Бескудниковского, Восточного и Западного Дегунина, а также из других районов САО делают маскировочные сети для военной техники, собирают гуманитарную помощь для бойцов в помещении на Дубнинской улице.
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