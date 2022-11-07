В Орловской области в рамках «Недели Мужества» полицейские провели патриотическое мероприятие

Во время увлекательной экскурсии в МО МВД России «Мценский» юнармейцев познакомили с особенностями работы сотрудников различных подразделений органов внутренних дел.
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